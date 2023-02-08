В Украине растет уровень потребления электроэнергии

На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 8 февраля. (время московское).

++14.22++

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибудет в Брюссель для встреч с руководством Европейского Союза, сообщили сразу несколько информационных агентств со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Других подробностей о визите Зеленского обнародовано пока не было. В бельгийской столице 9 и 10 февраля состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.

++14.15++

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который, по ее данным, корректировал российские ракетные удары по городу. Это "местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага", говорится в сообщении СБУ. В нем подчеркивается, в результате ударов по Харькову 5 февраля погибли мирные жители, была разрушена гражданская инфраструктура города. Задержанного подозревают в госизмене. Решается вопрос о его содержании под стражей.

++14.05++

В Украине из-за похолодания вырос уровень потребления электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". Хотя "несколько возросло производство электроэнергии, дефицит мощности сохраняется больше всего в вечерние часы", говорится в сообщении. По данным компании, энергии вырабатывается все еще недостаточно для покрытия потребностей в полном объеме, поэтому она "распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения". "Укрэнерго" сообщила, что попытается выяснить, сколько потребляют украинские регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Для этого начиная с 8 февраля в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: