В Украине растет число погибших при российском обстреле

Не менее 26 человек погибло и более 120 получили ранения в результате российского удара по городам Украины в ночь на 29 декабря, сообщил замглавы офиса президента Алексей Кулеба.

Не менее 26 человек погибло и более 120 получили ранения в результате крупнейшего с начала войны российского воздушного удара по Украине в ночь на 29 декабря, сообщил в Telegram заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба.

По данным местных властей, в Киеве погибло 9 и пострадало 30 человек; в Запорожье - 7 погибших и 13 раненых; во Львове один человек погиб и 30 получили ранения, в Одессе - два погибших и 15 раненых. В Днепропетровской области погибло 6 человек и 28 человек получили ранения. В Харьковской области погибло три работника одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения.

Армия РФ выпустила по Украине 158 ракет и БПЛА

Россия обстреляла Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и ряд других городов Украины, при этом беспилотники Shahed и ракеты разных типов. Всего по Украине было выпущено 158 воздушных средств,в том числе 36 БПЛА и 122 ракеты. ВСУ удалось сбить 114 целей.

Российские удары в городах Украины повредили многоэтажные жилые дома, торговый центр в Днепре, объекты критической инфраструктуры, гражданские предприятия, складские помещения, сообщили украинские власти.

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