В Украине расследуют убийство пленных российскими военными

По версии Генпрокуратуры, российские военные убили пленных украинцев после записи допроса на видео.

В Офисе генерального прокурора Украины начали расследования по факту убийства четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины, совершенного в Донецкой области, как утверждается, российскими военными. Об этом сообщается в соцсетях ведомства в четверг, 24 октября.

По версии украинского следствия, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины попали в плен в районе города Селидово. Российские военные записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. "На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - сообщили в прокуратуре. Независимых подтверждений этой информации нет.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лобунец сообщил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, "чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения".

В середине октября Казни украинских военнопленных в России участились: с начала войны в российском плену погибли не менее 177 человек. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).