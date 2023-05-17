На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 мая (время московское).

В Украине работает противовоздушная оборона

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Утром 18 мая в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. В столице работает ПВО, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева. "Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги!", - сообщил Кличко.

Глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов сообщил, что российские войска атакуют регион крылатыми ракеты. "Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", - написал Борзов в Telegram. В области объявлена воздушная тревога. Сообщается также о взрывах в Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях.

Пригожин назвал действия российских десантников в Бахмуте отскоком от противника

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его боевики продвинулись в Бахмуте "еще на 260 метров". По его словам, "противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр" - несмотря на то, что ВСУ занимает лишь "пару процентов" территории города. По словам Пригожина, взять в окружение украинские позиции не представляется возможным из-за неверных решений Минобороны РФ в отношении подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), которые заняли "выгодный для противника рубеж". "Этот новый стратегический маневр, который будет вписан во все военные учебники, будет называться "мгновенный, решительный отскок от противника", - возмущенно заявил Пригожин в аудиообращении в Telegram-канале.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера в интервью британскому журналу The Economist .

"Эволюция Киссинджера или урок всем маститым, - написал Подоляк в Twitter. - Украина обязательно вступит в НАТО. В этом не осталось сомнений даже у самых известных скептиков. Таких, как мистер Киссинджер. Мы действительно вступим в альянс, как только закончится война с Россией. Но есть нюанс: мы вступим в полном составе и в рамках международно признанных границ. С возвращением всех территорий. Потому что Украина прекрасно понимает стратегию, риски и принципы международной безопасности. Понимали ли их все эти годы сегодняшние скептики, включая изменчивого Генри?"

Киссинджер в интервью The Economist 17 мая заявил, что "ради безопасности Европы лучше иметь Украину в составе НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальным уровне". Киссинджер назвал Украину страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе.

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В российскую Госдуму внесен законопроект о введении сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров для финансовой поддержки войны в Украине. Инициаторы поправок, как следует из документа, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента , предлагают установить сбор в размере 1 процента от суммы счета для совершеннолетних граждан. Полученные средства планируется перечислять в бюджет, а оттуда в госфонд "Защитники Отечества", который возглавляет жена губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

CNN: У украинского ЗРК Patriot повреждены два компонента

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Во время ракетной атаки россиян на Киев 16 мая повреждены два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает американская медиакомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", крылатыми ракетами "Калибр" и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы, говорится в сообщении. При этом со ссылкой на другие официальные источники указывается, что повреждения были незначительными, и ЗРК оставался в рабочем состоянии на протяжении всей атаки. Специалисты не исключают, что компоненты Patriot повреждены обломками упавшей ракеты.

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В Украине в ночь на 18 мая была объявлена масштабная воздушная тревога. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности обстрелов россиянами были предупреждены северные, центральные и восточные регионы. В Харькове прозвучал взрыв, сообщается в Telegram-канале "Суспільне". Около полуночи тревогу в некоторых регионах начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.

Владимир Зеленский призвал мир усилить поддержку Украины

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Расширить военную поддержку Украины и усилить давление на Москву призвал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к мировому сообществу, он указал, что российские войска в последние дни активизировали обстрелы украинских городов.

"Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса - это вновь доказывает необходимость еще большей консолидации мира для давления на Россию", - заявил Зеленский. Он вновь поблагодарил всех, кто помогает украинцам защищать свою страну от агрессора.

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

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