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Российский солдат в оккупированном ХерсонеФото: AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Киев предложил создать программу для российских военных

Сергей Гуща | Виталий Кропман
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 августа.

https://www.dw.com/ru/v-ukraine-predlozili-sozdat-programmu-dla-rossijskih-voennyhotkaznikov/a-62977687

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 августа (время московское).

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В Украине предложили создать программу для военных-отказников из РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил создать специальную программу для российских военных, которые откажутся воевать в Украине. "Месcедж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь. Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью агентству Reuters.

Хроника событий 31 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 августа 14.00 - 23.59 >>>

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