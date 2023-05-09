День Европы в Украине и другие события 440-го дня войны

На 440-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Киеве впервые праздновали День Европы

9 мая, в Украине впервые отмечали День Европы, празднуемый в странах ЕС как день европейского единства, вместо Дня Победы над нацизмом - его президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести на 8 мая. Во вторник в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она приветствовала решение Киева определить 9 мая Днем Европы. "Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это достойное место для празднования Дня Европы", - написала она в Twitter. Фон дер Ляйен также посетила выставку уничтоженной российской военной техники и почтила память погибших украинских солдат.

На пресс-конференции после переговоров с Зеленским глава ЕК подчеркнула, что Украина борется за идеалы и ценности Европы, за создание прочного единства и мира, за свободу, разнообразие и человечность, на которых строится европейская цивилизация. Она призвала никогда не забывать о том, что мир в Европе казался "невозможным, маловероятным и слишком далеким на протяжении большей части прошлого века", но его удалось достичь. Сейчас может показаться так же невозможным говорить о свободной и мирной Украине в составе Европейского Союза, отметила фон дер Ляйен. "Но Европа стремится сделать невозможное возможным. Точно также, как и Украина", - добавила она. Председатель Еврокомиссии изложила основные направления следующего, 11-го, пакета санкций ЕС против России, отметила успехи Украины в проведении реформ и пообещала поддержку на протяжении всего этого процесса.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждались темы евроинтеграции Украины, обороны, а также санкций. Он призвал Брюссель принять решение о формальном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС после предоставления этой стране статуса кандидата в 2022 году. "Пришло время отбросить искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Пришло время принять положительное решение о начале переговоров", - заявил Зеленский. Украинский президент сообщил, что ЕС готов предоставить Киеву миллион артиллерийских снарядов. Одновременно Зеленский и фон дер Ляйен на брифинге проинформировали о планах создать совместную координационную группу по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. По словам украинского президента, его страна рассчитывает на солидарность соседних стран, учитывая вызовы, с которыми вынуждена бороться Украина.

В России - День Победы

В тот же день в России прошли мероприятия по случаю Дня Победы. На военном параде в Москве присутствовали семь иностранных лидеров: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и белорусский правитель Александр Лукашенко.

В речи перед началом парада президент РФ Владимир Путин провел аналогии между войной с нацистской Германией и агрессивной войной, которую Россия уже 15-й месяц ведет в Украине. В частности, он заявил, что сейчас "цивилизация вновь находится на решающем рубеже", утверждая, что в ходе войны в Украине решается будущее государственности России.

Украина назвала визит лидеров стран СНГ аморальным шагом

В Киеве раскритиковали визит лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на военный парад в Москву. "Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии вместе с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - заявил МИД Украины.

Акции в европейских странах

В ряде европейских стран провели акции протеста против России, празднующей День Победы на фоне продолжаемого ей полномасштабного вторжения в Украину. В частности, в Праге напротив посольства РФ активистка Юлия Левкова провела перформанс "Россия - фашистское государство", установив бассейн с "кровью". В эстонской Нарве перед границей с РФ повесили плакат "Путин - военный преступник" в ответ на установку в Ивангороде по другую сторону границы больших экранов, на которых транслировался военный парад. В Варшаве активисты сорвали церемонию возложения цветов к советскому памятнику российским послом.

Тем временем в поселке Тайцы Ленинградской области задержали 14 человек на антивоенной выставке, которая проходила в квартире и была приурочена к 9 мая, сообщают Telegram-канал SOTAvision и проект RusNews. Поводом стало подозрение в краже, задержанных увезли в УМВД Гатчинского района. "После того, как сотрудники полиции начали стучать в дверь, собравшиеся решили покинуть помещение через окно, но были задержаны. Допрос им полицейские устроили прямо в машине", - сообщают издания. Среди задержанных - журналистка RusNews Элина Козич и журналистка SOTAvision Влада Макейчик.

Ход боевых действий

За минувшие сутки российские силы нанесли 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины, сообщил Генштаб ВСУ. "Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке", - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook. По данным украинского Генштаба, основные усилия россиян по-прежнему сконцентрированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "В течение суток враг совершил около 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка", - указывается далее.

Одновременно в ВСУ сообщили о начале вывоза детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы из города Каменка-Днепровская Запорожской области в Бердянск. Процесс начался 8 мая, желающих оказалось немного, отмечается в заявлении.

В Белгородской области вновь сообщают об обстреле города Шебекино. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате получили повреждения восемь домов и два автомобиля, люди не пострадали.

СБУ сообщила о подозрении 59 депутатам Госдумы РФ

Между тем Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 59 депутатам Госдумы РФ, голосовавшим за признание самопровозглашенных республик Донбасса "ЛНР" и "ДНР". СБУ "собрала неопровержимые доказательства" на депутатов, "которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины", проголосовав 15 февраля 2022 года за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных регионов, на основании которого тот подписал соответствующие указы.

США предоставят Киеву новую военную помощь на 1,2 млрд долларов

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Он будет включать среди прочего системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, говорится в сообщении Минобороны США. Будут предоставлены также спутниковые снимки и оборудование для интеграции западных систем ПВО в существующие системы ПВО Украины. США не только поддержат Украину в ее "самых срочных" потребностях в оружии и боеприпасах, но и окажут долгосрочную помощь, подчеркнули в Пентагоне.

Парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической органзацией

В тот же день создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резко раскритиковал военное руководство РФ. По его словам, одно из подразделений, подчиняющееся российскому Минобороны, оголило участок фронта и бежало, в то время как наемникам "Группы Вагнера" обещанные боеприпасы так и не поступили. В получасовом видео, не называя фамилий и используя обсценную лексику, Пригожин обвинил "военных бюрократов" в "измене родине", заявив, что руководство ВС РФ и государства не способно "защитить страну".

Тем временем парламент Франции проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Депутаты единогласно одобрили резолюцию, в которой призвали правительство страны "использовать дипломатические каналы для признания бойцов Евгения Пригожина террористической организацией" на уровне ЕС.

Министерство национальной обороны Турции заявило о предстоящих переговорах по "зерновому соглашению" с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН, они состоятся 10-11 мая в Стамбуле. В Анкаре утверждают, что "зерновой коридор" для экспорта украинской агропродукции по Черному морю вновь начал функционировать.

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