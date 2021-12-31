 В Украине повышают зарплату военнослужащим | Новости из Германии об Украине | DW | 31.12.2021

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Украина

В Украине повышают зарплату военнослужащим

Минимальный размер денежного довольствия украинских военных с января 2023 года должен будет составлять двухкратный размер минимальной зарплаты в стране.

Украинский военный в Донбассе, апрель 2021 года

Украинский военный в Донбассе

В Украине минимальный размер денежного довольствия военнослужащих с 2023 года должен будет составлять не менее двухкратного размера минимальной зарплаты на 1 января календарного года. Об этом говорится в указе "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины", подписанном президентом страны Владимиром Зеленским в среду, 30 декабря.

Согласно документу, меры по обеспечению соответствующего повышения уровня минимальной зарплаты военных должно принять правительство Украины. Нововведение, однако, не затрагивает военнослужащих-срочников.

"Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих, с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств", - говорится на сайте президента Украины.

В свою очередь, онлайн-издание "РБК-Украина" напоминает, что с 1 января 2023 года, согласно планам Минфина Украины, минимальная зарплата в стране должна вырасти до 7176 гривен (в пересчете чуть более 19 600 рублей).

Изменения в списке военнообязанных в Украине

В конце декабря стало также известно о том, что Украина на фоне опасений военного вторжения со стороны России приняла решение расширить список военнообязанных за счет женщин. В этом списке около 100 конкретных профессий из 35 сфер профессиональной деятельности. Согласно документу, военнообязанными станут в Украине теперь, кроме прочего, женщины-музыканты, работницы музеев и театров, журналистки, женщины-бухгалтеры и юристки.

Эти и другие профессии Минобороны Украины сочло "родственными соответствующим военно-учетным специальностям".

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