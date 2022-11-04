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Мобилизованные на войну в Украине россияне
Мобилизованные на войну в Украине россиянеФото: Donat Sorokin/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Украине погибли больше восьми тысяч российских военных

Анна Мельникова
29 мин. назад

Согласно статистике "Медиазоны" и Русской службы BBC, потери российских войск достигли 8294 человек, из них 115 - мобилизованные.

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Потери российских войск на войне в Украине составляют не менее 8294 человек, из которых 115 попали в армию в результате мобилизации. Такие данные, используя только открытые источники, собрали вместе с волонтерами журналисты "Медиазоны" и Русской службы BBC к пятнице, 4 ноября.

"Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим только публичные сообщения о гибели. К ним относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - подчеркивают авторы статистики.

Расследовательский медиапроект "Важные истории" также публикует сводку о погибших мобилизованных. По его подсчетам, умерли 126 мужчин, 22 из них не успели попасть в зону боевых действий.

Как следует из статистики "Медиазоны" и BBC, больше всего погибших бойцов среди жителей Краснодарского края (350), Дагестана (332), Бурятии (313), Башкортостана (261) и Волгоградской области (255). Меньше всего потерь в Чукотском автономном округе (2), Ненецком АО (5), Магаданской области (7) и Ямало-Ненецком АО (11). Журналисты отмечают, что зачастую привлекательность службы в армии, а сейчас, соответственно, и смертности военных, коррелирует с уровнем зарплат в регионе.

Мобилизация в России и потери на фронте

Российские власти последний раз публично сообщали о потерях личного состава 21 сентября, в день объявления "частичной мобилизации". Тогда, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на войне погибло 5937 человек. Независимым журналистам к тому моменту было известно более чем о 6600 смертях. 

1 ноября Шойгу заявил, что из 300 тысяч мобилизованных россиян на фронт отправлены 87 тысяч. Несмотря на уверения в окончании мобилизации, подписывать указ об этом президент РФ Владимир Путин не собирается.

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