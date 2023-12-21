В Украине легализовали применение медицинского каннабиса

Принятый Верховной радой закон о легализации медицинского каннабиса вступит в силу через полгода после опубликования. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о легализации употребления медицинского каннабиса. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект, за принятие которого в целом проголосовали 248 из 337 народных депутатов, регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. При этом Железняк уточнил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением и расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это где-то второе полугодие 2024-го года", - отметил Железняк, депутат Верховной рады от партии "Голос".

Согласно новому закону, производство лекарств должно жестко контролироваться на всех этапах. "Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции, - написал Ярослав Железняк в Telegram. - Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту".

Предполагается, что препараты на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать в соответствии с состоянием пациента.

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