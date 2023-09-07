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Коломойского обвинили в присвоении 250 млн долларов

Сергей Ромашенко
7 сентября 2023 г.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что олигарх завладел суммой "Приватбанка" на 9,2 млрд гривен. Суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью залога в размере 509 млн гривен.

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Игорь Коломойский перед зданием суда в Киеве, октябрь 2023
Игорь Коломойский перед зданием суда в Киеве, октябрь 2023Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому в "завладении" суммой в 9,2 млрд гривен (около 249 млн долларов) "Приватбанка", сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 сентября.

По версии следствия, Коломойский в начале 2015 года "разработал план завладения" средствами "Приватбанка" с целью "дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка". Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной Коломойскому компании более 9,2 млрд гривен "под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости".

Часть этой суммы (более 446 млн гривен) позднее была перечислена на счета трех связанных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем на счета еще двух юрлиц. Деньги в итоге поступили на лицевой счет Коломойского, и он внес их в уставной капитал "Приватбанка" во исполнение требований Национального банка Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

Предполагаемые подельники Коломойского

Вместе с Коломойским по делу проходят еще пять человек из числа руководителей банка. Им вменяют в вину присвоение, растрату или завладение чужим имуществом, легализацию имущества, полученного преступным путем, и служебный подлог.

В начале сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Тогда Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, Коломойский с 2013 по 2020 вывел за границу через подконтрольные банковские структуры более полумиллиарда гривен (около 14 млн долларов).

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