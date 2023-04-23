В Украине готовятся к скорому российскому штурму Угледара

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.

На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 23 апреля (время московское).

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Россия в ближайшее время начнет наступление в районе Угледара. Такую оценку высказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона . По его данным, 22 апреля ВС РФ совершили шесть авианалетов на Угледар.

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Министерство обороны Литвы предупреждает о фейковых сообщениях, рассылаемых гражданам от его имени. В электронных письмах от хакеров литовцев призывают вступать в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского - LITPOLUKRBRIG.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com. Они заявляют, что граждан Литвы призывают на военную службу, а впоследствии направят воевать в Украину", - говорится в сообщении министерства.

На самом деле граждан Литвы на службу в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского не призывают, эта международная бригада действует по отдельному мандату, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее о подобных фейковых сообщениях, которые получают граждане Польши, сообщила польская радиостанция RMF 24.

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Четыре российских истребителя Су-35 за сутки сбросили на освобожденную Украиной часть Херсонской области пять корректируемых авиабомб КАБ-500, сообщает оперативное командование "Юг" ВСУ. Как указывается в сводке , в результате атаки были повреждены частные домовладения, погибших и пострадавших нет. Какие именно населенные пункты Херсонской области подверглись авиаудару, не уточняется.

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Правительство Латвии приняло решение выделить более 4 млн евро на обучение украинских беженцев латышскому языку, сообщает онлайн-издание Delfi . Речь идет о реализации постановления кабмина "О Плане мероприятий по оказанию поддержки гражданам Украины в Латвии на 2023 год", уточняется в публикации. По данным Delfi, в 2023 году Латвия планирует принять 40 000 украинских гражданских лиц, из которых 65%, или 26 000 человек - взрослых.

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Франция резко отреагировала на высказывания посла Китая в стране Лу Шае относительно принадлежности Крыма и статуса государств, обретших независимость после распада СССР.

"Мы были потрясены, узнав о высказываниях посла Китая во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сам сказать, отражают ли эти высказывания его позицию, и мы надеемся, что это не так. Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми нашими союзниками и партнерами, которые обрели долгожданную независимость после десятилетий угнетения", - заявила по этому поводу одна из представительниц МИД Франции. Ее слова цитирует на своей странице в Twitter депутат Национального собрания Бенджамин Хаддад.

"Что касается конкретно Украины, то после распада СССР, в 1991 году, она была признана в границах, включающих Крым, всем международным сообществом, включая Китай, как новое государство-член Организации Объединенных Наций. Аннексия Крыма Россией в 2014 году является незаконной с точки зрения международного права. Устав ООН, основанный на принципе суверенитета и территориальной целостности, запрещает приобретение территории силой", - подчеркивают во французском МИД.

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Два села в Белгородской области - Сподарюшино в Грайворонском городском округе (ГО) и Муром в Шебекинском ГО - попали под обстрел ВСУ, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . По его словам, пострадавших при этом не было.

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Замглавы МИД Польши выступает за скорейший прием Украины в НАТО

Если бы Германия не затормозила прием Украины в НАТО, российского вторжения не произошло бы. Такое мнение высказал замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью польскому информагентству PAP .

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик Фото: Tomasz Gzell/PAP/picture alliance

По его словам, Украину следует принять в Североатлантический альянс как можно скорее, поскольку это усилит безопасность региона.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО следует решать после окончания войны.

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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