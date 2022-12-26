В Украине готовятся к массированному ракетному удару РФ

На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 декабря (время московское).

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В Сумской области на 15 лет осужден местный житель, завербованный в начале полномасштабного вторжения российской ФСБ и задержанный контрразведкой в августе, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. "Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы. Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи", - указывается в сообщении. При обыске у российских агентов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны "с доказательствами тайной переписки с агрессором". По данным СБУ, речь идет о сборе информации о местах дислокации, количестве личного состава и имеющегося вооружения подразделений Сил обороны в регионе: "Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении".

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Национальный банк Украины сообщил о создании совместно со всеми системно важными банками страны банковской сети, предназначенной для работы даже в условиях блэкаута. Все банковские отделения общей сети под названием Power Banking, в которую объединились 14 банков, снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Во время отключения электричества в них будут доступны такие неотложные банковские услуги, как получение наличных денег (в банкоматах или в кассе), платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обмен валют (при наличии валюты в кассе), консультации менеджеров. В общей сложности для работы во время блэкаута оснащены более 1 тысячи отделений по всей Украине.

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Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины, но не исключены и точечные удары, полагают украинские военные. "Очевидно, что россияне к чему-то готовятся", - заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. Она указала, что сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа "Калибр". Ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, пояснила Гуменюк. "Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар", - сказала она. В то же время, по ее словам, "враг способен наносить не только массированные, но и точечные удары".

Хроника событий 26 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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