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В Украине будут окрашивать топливо для нужд ВСУ

Александра Иванова
12 ноября 2023 г.

Добавление красителей к бензину и дизелю, предназначенным для военной техники, уменьшает вероятность незаконной продажи топлива, указывают в Минобороны Украины.

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Украинский танкист под Донецком
Фото: LIBKOS/AP/picture alliance

В Украине в бензин и дизельное топливо, предназначенные для нужд ВСУ, в ближайшее время начнут добавлять зеленый и ярко-красный краситель соответственно, сообщает Минобороны Украины на своем сайте в субботу, 11 ноября.

Указывается, что такая "маркировка" позволит выявлять и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи. "Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию горючего. Качество топлива для военной техники имеет сверхважное значение", - говорится в пресс-релизе.

Как подчеркивает Минобороны Украины, цвет будет сохраняться, даже если топливо очень сильно разбавят. На цене бензина и дизеля добавление к ним красителя не скажется, обещают в министерстве.

Выманивание топлива на АЗС "на нужды ВСУ"

В июле 2023 года онлайн-издание "Днепр Оперативный" сообщило о разоблачении в городе организованной группы из  гражданских и военнослужащих, которые выманивали топливо у представителей АЗС под видом помощи ВСУ. При этом злоумышленники подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей.

Как следует из публикации, в течение четырех месяцев, не подозревая обмана, представители АЗС предоставляли топливо. Всего они передали мошенникам более 50 тонн бензина и дизельного топлива общей стоимостью 2,5 млн гривен.

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