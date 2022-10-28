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В Украине 4 млн человек ограничены в электроэнергии

Даниил Сотников
49 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 октября.

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На 248-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 октября (время московское).

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В Киевской области по состоянию на 28 октября эксгумировано более 1300 тел погибших во время российской оккупации, сообщил в эфире Общественного радио руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. "По состоянию на сегодняшний день в Киевской области эксгумировали 1367 тел погибших украинцев. 200 тел остаются неопознанными, но проведены процедуры, отобраны образцы ДНК и помещены в базу данных", - сообщил он.

Кроме того, по словам Небитова, 286 жителей региона считаются пропавшими без вести во время боевых действий в регионе. Это 36 женщин, 245 мужчин и 4 ребенка.

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Около 4 миллионов украинцев имеют ограничения в использовании электроэнергии, посольку во многих городах и районах применяются графики стабилизационных отключений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны используются графики стабилизационных отключений света. Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения", - сказал президент.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с энергообеспечением в Украине "экстренной". "Продолжаем работать. Потребуется время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - написал он.

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Хроника событий 28 октября 00.00 - 13.59 >>>

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