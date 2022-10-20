В Украине вновь ожидаются отключения электроэнергии

На 240-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 21 октября (время московское).

В Украине 21 октября вновь ожидаются отключения электроэнергии

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21 октября на всей территории Украины вновь не исключены отключения электроэнергии. "Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в Telegram.

Хроника событий 20 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 октября 00.00 - 13.59 >>>

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