В Уфе проходит акция в поддержку башкирского активиста

На площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе собрались около тысячи человек. Демонстранты протестуют против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову, осужденному на четыре года.

В столице Башкортостана Уфе в пятницу, 19 января, около тысячи людей собрались на площади перед памятником Салавату Юлаеву, чтобы выразить протест против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову, осужденному на четыре года по делу о возбуждении ненависти или вражды. Полицейские предупреждают людей, что акция является несогласованной и призывают разойтись.

Очевидцы сообщают о задержаниях участников акции. Толпа людей преградила путь автобусу с задержанными.

Это уже третий несанкционированный митинг в поддержку Алсынова. Первые два прошли 15 и 17 января в Баймаке. Тогда за участие в протестных акциях были оштрафованы семь и арестованы восемь человек.

Фото из архива: акция протеста в Баймаке 17 января 2024 года Фото: ANYA MARCHENKOVA/AFP

Баймакский суд приговорил Алсынова к 4 годам лишения свободы

17 января Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за речь, произнесенную на митинге против золотодобытчиков весной 2023 года. Власти Башкортостана усмотрели в словах Алсынова возбуждение межнациональной розни и потребовали возбудить против него уголовное дело.

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