В Тверской области проводят эвакуацию из-за удара дронов

По словам губернатора Рудени, принято решение о частичной эвакуации населения с территории в Торопце, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. По данным СМИ, там был атакован склад с боеприпасами.

В Тверской области будет проведена частичная эвакуация населения в связи с атакой дронов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил Telegram-канал "Пул69", где публикуются главные решения губернатора области Игоря Рудени.

По его словам, в Торопце, расположенном на западе Тверской области, в результате падения обломков в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар и он принял решение провести "частичную эвакуацию населения".

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атакован склад с боеприпасами. Судя по видео, опубликованными в канале, на военном объекте произошел мощный взрыв с последующей детонацией. Как отмечает Astra, в Торопце находится войсковая часть 54169, которая уже дважды подвергалась атакам БПЛА - в мае и июне этого года.

Жителей Торопца "срочно" эвакуируют в соседний город Западная Двина, сообщили местные власти. Из-за пожара на атакованном складе отрезанной для эвакуации оказалась деревня Цикарево, находящаяся на берегу озера Кудинское рядом с военным объектом, пишет Astra. В предполагаемом сообщении от местной жительницы, приведенном в Telegram-канале, говорится, что "от деревни ничего не осталось", эвакуация жителей возможна только по воде, но лодок на всех жителей не хватает.

Атаки на российские регионы

О ночных атаках в общей сложности более полусотни дронов заявили в пяти областях РФ. По утверждению российского Минобороны, 27 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 16 - в Брянской, семь - в Смоленской, три - в Белгородской и один - над территорией Орловской области.