  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Тверской области проводят эвакуацию из-за удара дронов

Екатерина Венкина
18 сентября 2024 г.

По словам губернатора Рудени, принято решение о частичной эвакуации населения с территории в Торопце, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. По данным СМИ, там был атакован склад с боеприпасами.

https://p.dw.com/p/4kjt8
Украинский военный с дроном
Украинский военный с дроном (фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

В Тверской области будет проведена частичная эвакуация населения в связи с атакой дронов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил Telegram-канал "Пул69", где публикуются главные решения губернатора области Игоря Рудени.

По его словам, в Торопце, расположенном на западе Тверской области, в результате падения обломков в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар и он принял решение провести "частичную эвакуацию населения".

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атакован склад с боеприпасами. Судя по видео, опубликованными в канале, на военном объекте произошел мощный взрыв с последующей детонацией. Как отмечает Astra, в Торопце находится войсковая часть 54169, которая уже дважды подвергалась атакам БПЛА - в мае и июне этого года.

Жителей Торопца "срочно" эвакуируют в соседний город Западная Двина, сообщили местные власти. Из-за пожара на атакованном складе отрезанной для эвакуации оказалась деревня Цикарево, находящаяся на берегу озера Кудинское рядом с военным объектом, пишет Astra. В предполагаемом сообщении от местной жительницы, приведенном в Telegram-канале, говорится, что "от деревни ничего не осталось", эвакуация жителей возможна только по воде, но лодок на всех жителей не хватает.

Атаки на российские регионы

О ночных атаках в общей сложности более полусотни дронов заявили в пяти областях РФ. По утверждению российского Минобороны, 27 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 16 - в Брянской, семь - в Смоленской, три - в Белгородской и один - над территорией Орловской области.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

Эксперты американского Института изучения войны в своей новой сводке подтвердили то, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области. Аналитики пишут, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского, что вторжение ВСУ в Курскую область, судя по всему, сорвало планы российской армии на наступление вдоль всей границы с Украиной.
14 сентября 2024 г.30:00 мин.
Кадр из видео применения ВСУ "дрона-дракона", распространенного министерством обороны Украины

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Арсенал ВСУ пополнился новой разработкой - огнеметным дроном. Что говорят о нем эксперты и есть ли ограничения на его применение? Чем ответит российская армия? DW собрала то, что уже известно.
Конфликты16 сентября 2024 г.
Показать еще