 В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана из-за противодействия властей | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2021

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Россия

В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана из-за противодействия властей

Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман

Владелец пивного холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил о частичной отмене фестиваля "МакЛарин за Родину" в Твери, на котором 29 августа должен был выступить немецкий рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann). В заявлении, опубликованном в соцсетях вечером в субботу, 28 августа, организатор мероприятия сослался на противодействие властей.

"Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали", - написал он. По словам Ларина, полиция сорвала репетицию Линдемана, блокировав автомобили организаторов. Поэтому решено отменить концерт на сцене, которая установлена на территории холдинга и на которой должен был выступать немецкий музыкант. "Тогда для полиции не будет основания препятствовать приезду артистов на площадку, потому что там никого нет", - полагает Ларин. Он также сообщил об установке второй сцены, на которой выступят местные музыканты.

Организатор фестиваля связал ситуацию с выборами

При этом бизнесмен, который ранее являлся депутатом областного парламента от партии "Родина" и которого местные СМИ называют неформальным лидером ее тверского отделения, связал действия властей с предстоящими выборами. "Я не знал, что в период предвыборных кампаний нельзя проводить корпоративы на юбилей", - написал Ларин, к 50-летнему юбилею которого был приурочен фестиваль.

В интервью BBC предприниматель заявил, что властям не понравилось название мероприятия, поскольку оно может ассоциироваться с политической партией. При этом Ларин указывает, что фестиваль называется "МакЛарин за Родину", поскольку носит "патриотическую направленность".

Полиция пришла в номер Линдемана и холдинг "Афанасий"

Изначально главным гостем фестиваля должна была стать российская группа "Би-2", однако музыканты впоследствии отказались, сославшись на предостережения местных властей в их адрес об антиковидных ограничениях. Тогда Ларин объявил о приглашении звезды мирового масштаба и 27 августа после прибытия Линдемана в Тверь объявил о выступлении фронтмена Rammstein. В ночь на 28 августа к гостиничный номер немецкого музыканта пришла полиция. "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник сообщил о проведении проверки "в рамках заявления". По его данным, полиция предупредила Линдемана о необходимости соблюдать ограничительные меры при проведении массовых мероприятий.

По данным "Интерфакса", во время ночного визита в отель также было заведено административное дело в отношении продюсера Линдемана - Анара Райбанда (Anar Reiband) за нарушение миграционного режима. "При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, Райбанд был задержан в рамках административного разбирательства. В свою очередь собеседник ТАСС указал, что полиция не имеет претензий к самому Линдеману.

Максим Ларин позже также сообщил о визите "людей в черном под прикрытием полиции" в холдинг "Афанасий". "Нашему подрядчику препятствовали в монтаже сцены и еще много разного. Нам удалось услышать разговор правоохранителей. Из него следует, что есть приказ не допустить праздник любыми методами", - написал он в Instagram.

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    Автор: Сергей Елкин


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