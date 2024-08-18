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В Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Екатерина Венкина
18 августа 2024 г.

В Туве - свыше 30 лесных пожаров, из оздоровительных лагерей в Тандинском районе в столицу республики вывозят детей.

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Лесные пожары в РФ
Лесные пожары в РФ (фото из архива, июль 2021 год)Фото: Ivan Nikiforov/AP/dpa/picture alliance

В лесах Тувы (Сибирский федеральный округ) из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщили в МЧС республики. Режим предполагает запрет на посещение лесополосы.

По данным ведомства, зафиксировано свыше 30 лесных пожаров на площади примерно в 2850 гектаров. Возгорание в Тандинском районе находится в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Как уточнил глава республики Владислав Ховалыг, в этом районе из оздоровительных лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак" вывозят детей. "Всего там отдыхают почти 500 школьников", - сообщил Ховалыг в Telegram. Детей доставляют на автобусах в столицу Тувы - Кызыл.

На борьбу со стихией привлечены подразделения Авиалесоохраны, главного управления МЧС России по республике, Минобороны РФ, а также авиация. Для тушения очагов задействованы два воздушных борта - вертолеты Ми-8, 468 человек и 60 единиц техники.

Как указали в Telegram-канале Тува Official, по предварительным данным, все пожары возникли из-за гроз.

Воздух задымлен в 33 населенных пунктах Якутии

Между тем в Якутии (Дальневосточный федеральный округ) зафиксировано свыше 80 пожаров, указали в МЧС республики. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 338 тыс. гектаров. Воздух задымлен в 33 населенных пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения, по данным МЧС, не зарегистрировано.

На территории Якутии в июле был введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Пожары охватывают сибирские и дальневосточные регионы России ежегодно. Так, в 2023 году, по данным на июль, в Еврейской автономной области огонь прошел через почти 10% лесного фонда региона.

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