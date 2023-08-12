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Туркменистан предостерег Россию от поставок газа в Китай

Даниил Сотников
10 мин. назад

Туркменистан беспокоят намеки России на расширение газового союза Москвы, Астаны и Ташкента и увеличение поставок в Китай.

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Вентели на газопроводе
Фото: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images

В Туркменистане выразили недоумение из-за заявления российской стороны по поводу заинтересованности "других стран" в присоединении к "газовому альянсу" России, Узбекистана и Казахстана. Ашхабад увидел в этом попытку России расширить свое влияние на цепочку поставок природного газа из Центральной Азии в Китай. Об этом заявил заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырад Арчаев, его слова в субботу, 12 августа, приводятся на сайте туркменского МИД.

Поводом для комментария стало заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского. По его словам, Москва не исключает "возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере" и знает, "что интерес к нему проявляют и другие государства".

"О каких "возможностях расширения" идет речь, какие "другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за "трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", - утверждает Арчаев.

Он напомнил, что Туркменистан, Казахстан и Узбекистан сотрудничают в вопросах поставок газа в Китай. "В существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан-Китай" не входят", - подчеркнул замглавы "Туркменгаза". По его словам, ни одна из сторон не консультировалась по этому вопросу с Ашхабадом. "Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере", - заявил Арчаев.

Россия конкурирует с Туркменистаном из-за поставок газа в Китай

В январе 2023 года Россия вышла на первое место по объему поставок газа в Китай, писало агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные китайской таможни. Общие поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в КНР составили 2,7 млрд кубометров против 2,2 млрд кубометров у Туркменистана.

По итогам первого полугодия 2023 года Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Китай после Туркменистана. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни КНР, Россия продала газа на 3,4 млрд долларов, а Туркменистан - более чем на 5 млрд долларов.

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