 В Турции задержано почти 200 подозреваемых в причастности к путчу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2020

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Мир

В Турции задержано почти 200 подозреваемых в причастности к путчу

Задержанных из числа военных и гражданских подозревают в связях с предполагаемым организатором путча - Фетхуллахом Гюленом. Всего аресту подлежат более 300 солдат и гражданских сотрудников турецкой армии.

Полицейская операция в Турции (фото из архива)

В Турции, через четыре с лишним года после неудачной попытки государственного переворота, прокуратура города Измир выдала ордеры на задержание более 300 военных и гражданских сотрудников турецких вооруженных сил. Они подозреваются в связях с исламским радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщило информационное агентство Anadolu во вторник, 8 декабря.

Большинство подозреваемых - действующие военнослужащие. Почти 200 из них уже задержаны в ходе полицейских операций в 50 провинциях Турции. Со времени попытки путча в 2016 году в Турции были взяты под стражу десятки тысяч человек, еще более ста тысяч - уволены с госслужбы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.

Руководство Турции считает Фетхуллаха Гюлена организатором попытки путча. Оно добивается выдачи проповедника из США, где он проживает. Сам Гюлен отрицает причастность к попытке госпереворота в Турции.

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    Автор: Илья Коваль


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