В Турции задержан россиянин по подозрению в связях с ИГ

Гражданин РФ работал в Турции на строительстве АЭС "Аккую", пользуясь фальшивым удостоверением личности. Задержание прошло в рамках поисков сторонников ИГ в Турции.

Гражданин РФ, занятый на строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции, был задержан антитеррористическим подразделением турецкой полиции, сообщает во вторник, 13 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. О задержании россиянина сообщили позже также агентство AP и международное информагентство с головным офисом в Стамбуле İhlas Haber Ajansı.

Указывается, что задержание было проведено в рамках расследования, ведущегося в поисках сторонников террористической организации "Исламское государство"(ИГ). По словам источника Reuters, россиянин пользовался поддельным удостоверением личности.

"Аккую" - первая АЭС в Турции. Ее строят на средиземноморском побережье, в провинции Мерсин на юге страны, в рамках межправительственного соглашения, подписанного РФ и Турцией в Анкаре 12 мая 2010 года. Мажоритарный акционер АЭС "Аккую" - российская госкорпорация "Росатом".

Задержания предполагаемых сторонников ИГ в Турции

8 февраля министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в стране 147 человек, которых подозревают в связях с "Исламским государством". Эти задержания были проведены в ходе операции против ИГ в 33 провинциях Турции.

Ранее, 2 февраля, суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных, в том числе одного россиянина, в связи с расследованием стрельбы в католической церкви Святой Марии, произошедшей 28 января. Тогда двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения по имени Турсен Джихан. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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