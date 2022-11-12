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Внизу побережье, застроенное частными домами, далее синее море, небо без облаков. На воде слева поднимается дым от пожара на тонущем российском военном корабле "Орск". По центру два корабля, справа у берега небольшое судно.
Азовское море, порт Бердянска (архивное фото 24 марта 2022 года)Фото: Ukrainisches Militär/ZUMA/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Турция: РФ ограничила проход судов через Керченский пролив

Анна Мельникова
59 мин. назад

Через Керченский пролив в Азовское море не пропускают суда, груженные за пределами РФ, сообщили турецкие власти.

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Россия ограничила движение кораблей в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское море. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции в Twitter.

Ведомство получило от российских властей уведомление, что "проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен". Дальнейшие детали не называются. Москва пока не комментировала данное решение.

После взрыва на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем РФ, Владимир Путин распорядился усилить меры защиты в этом районе.

Что произошло на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом, обрушилась часть шоссейного полотна. Известно по крайней мере о трех погибших. Движение в тот же день частично восстановили.

Через два дня российские войска нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Они привели к человеческим жертвам, разрушениям и длительным перебоям с электричеством и коммуникациями. "Путин - террорист, говорящий ракетами", - заявил в связи с этой атакой глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Смотрите также:

Зачем Киеву международный статус для Керченского пролива?

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