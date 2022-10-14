  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Эрдоган и Путин на саммите в Астане
Эрдоган и Путин на саммите в АстанеФото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
ПолитикаТурция

В Турции приступают к созданию хаба для газа из России

Сергей Ромашенко
59 мин. назад

Эрдоган и Путин поручили энергетическим ведомствам своих стран начать соответствующие работы. Евросоюз негативно относится к планам России и Турции.

https://www.dw.com/ru/v-turcii-pristupaut-k-sozdaniu-haba-dla-raspredelenia-rossijskogo-gaza/a-63442287

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился приступить к созданию новой газовой инфраструктуры в Турции для распределения российских поставок газа. "Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный", - сказал он журналистам в ходе перелета домой после участия в региональном саммита в столице Казахстана Астане в пятницу, 14 октября.

По словам Эрдогана, в ближайшее время будут проведены необходимые переговоры и сразу же начнется работа. Он добавил, что в вопросе обеспечения безопасности будут также приняты все необходимые меры, предварительные работы в данном направлении уже идут. Новый хаб может быть создан на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией.

Инициатива Путина по хабу

Эрдоган встретился с Путиным на полях саммита в Астане накануне. В ходе этой встречи они договорились расширять двустороннее сотрудничество. Путин предложил создать в Турции международный газовый хаб для транзита российского газа в другие страны, поскольку, по его словам, этот маршрут в настоящее время наиболее безопасный.

Еще ранее, на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Он тогда сказал, что в Турции можно было бы создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

Евросоюз критически относится к планам России и Турции. Подобный проект не имеет никакого смысла, поскольку Европа и так уже стремится снизить зависимость от российского газа, заявили в канцелярии президента Франции. 

После начала войны РФ против Украины многие европейские страны поставили цель вообще отказаться от использования энергоносителей из России и заменить их поставками из других регионов. 

Смотрите также:

Немцы боятся холодной зимы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" вывели на антиправительственный митинг в центре Берлина около десяти тысяч человек. Среди них было немало поклонников президента РФ Путина.
Политика
9 октября 2022 г.
02:52 мин.
external

Замерзнут ли чехи без российского газа? Европа в фокусе

Замерзнут ли чехи без российского газа? Европа в фокусе

Также в программе: с какими трудностями столкнулся король Карл III, как учительница из Ирана стала машинистом в Германии, кто победит на выборах в Боснии и Герцеговине, как фермер стал владельцем кабаре во Франции.
Политика
23 сентября 2022 г.
26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобилизованные в Краснодаре

Путин обещает завершить мобилизацию через две недели

Конфликты
17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валентин Стефанович

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Общество
11 ч. назад
Дозиметр в руках солдата

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Конфликты
11 ч. назад
Очередь на КПП Лухамаа на российско-эстонской границе

Украинским беженцам трудно попасть из РФ в Эстонию. Почему?

Украинским беженцам трудно попасть из РФ в Эстонию. Почему?

Конфликты
12 ч. назад
Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
21 ч. назад
Украинский солдат у груды разбитой военной техники, оставшейся в Лимане после ухода оттуда российских войск

Украинские города и села после российской оккупации

Украинские города и села после российской оккупации

Конфликты
23 ч. назад
17 фото
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
24 ч. назад
58:46 мин.
На главную страницу