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Один из отелей Антальи
Один из отелей Антальи Фото: Bekir Bektas/AA/picture alliance
ОбществоРоссия

В Турции подрались футболисты из России и Украины

Дмитрий Вачедин
38 мин. назад

Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" приехали на сборы в Анталью и остановились в одном отеле. Конфликт завершился переездом "Шинника" в другой отель.

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В одном из отелей турецкой Антальи произошла массовая драка между приехавшими в Турцию на сборы футболистами российского клуба "Шинник" (Ярославль) и футболистами украинского клуба "Минай" (село Минай в Закарпатской области).

Конфликт произошел в понедельник, 13 февраля, в отеле Royal Seginus после того, как, по версии российской стороны, украинцы якобы потребовали от "начальника ярославского "Шинника" спеть украинский гимн".

По версии украинцев, спортсмены "Мная" сделали замечание российскому футболисту, который в пьяном виде якобы хамил персоналу отеля. Возникла ссора, которая переросло в драку. По версиям обеих сторон, вскоре произошла драка в лифте, которая продолжилась после того, как лифт приехал на этаж, где проживали российские футболисты.

По данным "Коммерсанта", врач "Шинника" установил у российских игроков рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. Позднее появилось сообщение, что российская команда приняла "добровольное решение" о переселении в другую гостиницу.

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