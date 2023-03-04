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Участники антипрезидентского протеста в Тунисе, 4 марта 2023 года
Участники антипрезидентского протеста в Тунисе, 4 марта 2023 годаФото: Fethi Belaid/AFP
ПолитикаТунис

В Тунисе тысячи снова вышли на протест против президента

Александра Иванова
1 ч. назад

На фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране популярность президента Туниса Каиса Саида, судя по опросам, стремительно снижается.

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Многотысячные антипрезидентские протесты прошли в Тунисе в субботу, 4 марта. В столице страны, Тунисе, демонстранты требовали, кроме прочего, "положить конец полицейскому государству", передает агентство Reuters.

К протестам 4 марта призвало, в частности, объединение профсоюзов UGTT, резко критикующее президента Туниса Каиса Саида. "Подавления и тирании в Тунисе больше не будет", - заявил генсек UGTT Нуреддин Табуби, выступая перед демонстрантами в столице.

Экономический кризис в Тунисе

Североафриканская страна переживает сейчас экономический кризис. Уровень безработицы там превышает 15 процентов. Кроме того, граждане Туниса испытывает трудности с доступом к товарам первой необходимости, в частности таким продуктами питания, как кофе, молоко и сахар.

Тунис надеется получить многомиллиардный кредит от Международного валютного фонда (МВФ), чтобы избежать банкротства. Однако организация называет условием его предоставления проведение реформ, на которые не соглашается UGTT, считая их последствия слишком болезненными для населения.

Бывший профессор права Каис Саид в 2019 году стал вторым демократически избранным президентом Туниса после свержения его предшественника на этом посту Зин аль-Абидина Бен Али. Летом 2021 года Саид отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Кроме того, он добился принятия новой конституции, расширившей его полномочия.

Критика президента в Тунисе

Однако, несмотря на усиление собственной власти, Саиду не удалось улучшить экономическую ситуацию в стране, отмечает агентство Reuters. Сейчас его популярность у населения, судя по опросам, стремительно падает. В январе в стране уже проходили массовые антипрезидентские протесты.

С февраля в Тунисе были задержаны десятки критиков Саида, в том числе оппозиционные политики, судьи, один журналист и один представитель объединения профсоюзов UGTT. Их обвинили в коррупции и "заговоре против государственной безопасности". Между тем правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что надежных доказательств для выдвижения подобных обвинений нет.

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