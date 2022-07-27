В Тунисе принята спорная конституция при явке около 30 процентов

В Тунисе подавляющим большинством голосов на референдуме приняты предложенные президентом Каисом Саидом спорные поправки в конституцию, дающие ему гораздо больше полномочий. По предварительному подсчету, за принятие этих поправок было отдано 94,6 процента голосов, сообщил тунисский избирательный орган вечером во вторник, 26 июля.

Само голосование состоялось 25 июля, при этом оппозиция прибегла к его бойкоту. Согласно последним официальным данным, явка на референдуме составила около 30,5%. Оппозиционные силы обвиняют власти в фальсификации данных, отмечая, что подавляющее большинство имеющих право голосовать не приняли участия в конституционном референдуме.

Согласно новой конституции, президент может назначать и увольнять главу правительства и министров без участия парламента, а также вносить в парламент законопроекты, имеющие приоритет над другими проектами. Позиции парламента значительно ослаблены. Новая конституция не предусматривает отставку президента.

Опасность авторитаризма

Каис Саид был избран президентом Туниса в 2019 году. В 2021 году он сместил правительство и парламент, ссылаясь на законы о чрезвычайном положении. Критики опасаются, что инициированная Саидом конституционная реформа может привести страну к авторитарной системе правления, подобной той, что существовала при многолетнем главе государства Зин аль-Абидине Бен Али, свергнутом в 2011 году в результате массовых протестов так называемой "арабской весны".

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