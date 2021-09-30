Правительство Туниса впервые возглавила женщина

Президент Туниса Каис Саид назначил Наджлу Боден Ромдан новым премьер-министром, впервые в истории страны эту должность заняла женщина. Спустя две недели после роспуска предыдущего правительства Саид поручил Ромдан "как можно скорее" сформировать новый кабинет, говорится в заявлении офиса главы государства, опубликованном в среду, 29 сентября.
Обращаясь к новому премьеру, Каис Саид попросил представить предложения по составу правительства "в ближайшие часы или дни". Он отметил, что главная задача будущего правительства - "положить конец коррупции и хаосу, которые распространились во многих государственных учреждениях". При этом президент назвал выдвижение Ромдан на пост премьер-министра "большой честью для Туниса и тунисских женщин".
До назначения на пост премьера Ромдан руководила реализацией проекта реформы высшего образования в Тунисе, а также работала на руководящих должностях в министерстве образования, пишет агентство AFP.
Правительственный кризис в Тунисе
25 июля Каис Саид объявил о приостановке работы парламента - вначале на 30 дней, лишив депутатов иммунитета, и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши, министра обороны Брахима Бертаджи, а также и. о. министра юстиции Хасну бен Слимани. Спикер парламента и лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.
Тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса 25 июля. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией COVID-19. Подобные выступления прошли в этот день в столице страны - Тунисе, - а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.
На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.
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Автор: Наталья Позднякова