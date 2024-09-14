  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаТунис

В Тунисе - протесты из-за недопуска оппозиции к выборам

Екатерина Венкина
14 сентября 2024 г.

Выборы президента Туниса пройдут 6 октября, на них у действующего главы государства Каиса Саида всего два соперника.

https://p.dw.com/p/4kcwc
Протесты в Тунисе (фото из архива)
Протесты в Тунисе (фото из архива)Фото: Jihed Abidellaoui/REUTERS

Тысячи жителей Туниса вышли на улицы в знак протеста против подавления инакомыслия и недопущения серьезных соперников действующего главы государства Каиса Саида к выборам президента 6 октября. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило агентство dpa.

По его данным, в бюллетенях - всего две альтернативы Саиду - Зухаир Магзауи и Аячи Заммель, причем последний в начале сентября был арестован по обвинению в нарушениях, связанных с выборами. Критики Саида говорят о политическом характере претензий, пишет агентство Reuters.

"Нет - страху. Нет - запугиванию"

Избирательная комиссия недавно отказалась восстановить в списках еще трех претендентов на пост президента, которые выиграли судебные апелляции по вопросу о праве баллотироваться.

Протестующие обвиняют избирком в зависимости от властей и в том, что он фактически расчистил Саиду путь ко второму сроку. Митингующие, собравшиеся в центре Туниса, скандировали: "Нет - страху. Нет - запугиванию. Власть - в руках народа".

Экономический кризис в Тунисе

Тунис на протяжении нескольких лет переживал экономический кризис. В марте 2023 года уровень безработицы там превышал 15 процентов. Кроме того, жители испытывали трудности с доступом к ряду продуктов, в частности к кофе, молоко и сахару.

Бывший профессор права Каис Саид был избран после свержения его предшественника на посту президента - Зин аль-Абидина Бен Али. Летом 2021 года Саид отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Кроме того, он добился принятия новой конституции, расширившей его полномочия.

Однако, несмотря на усиление собственной власти, Саиду не удалось улучшить экономическую ситуацию, писало агентство Reuters.

Массовые протесты в 2023 году

В 2023 году в стране неоднократно проходили массовые протесты с требованием отставки президента Каиса Саида.

Президентские выборы в Тунисе прошли осенью 2019 года. По их итогам Саид (независимый кандидат) одержал верх во втором туре над Набилем Каруи (политик центристской партии "Сердце Туниса") с 72,71% голосов избирателей. Он занял пост главы государства 23 октября 2019 года.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фотография Питера Хьюго

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

Фотограф из ЮАР Питер Хьюго портретирует людей различных социальных слоев. Его портреты чрезвычайно правдивы, хотя в некоторых из них и есть элемент гротеска.
Культура28 февраля 2017 г.10 фото
external

Как Тунис стал новым "окном в Европу" для беженцев (05.09.2023)

Как Тунис стал новым "окном в Европу" для беженцев (05.09.2023)

Все больше людей в последние годы стремятся любыми путями попасть из Северной Африки в Европу. Получается это далеко не у всех. Тела тех, для кого дорога в Европу стала последним путешествием в их жизни, порой просто остаются лежать на берегу. DW познакомилась с одним из тех, кто собирается попытать счастья, а также с контрабандистом, который берет на себя организацию рискованного маршрута.
Миграция5 сентября 2023 г.03:08 мин.
Мигранты на Лампедузе, 14 сентября 2023 года

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Поток нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС через Италию, не иссякает. Но большинство из них не хочет там остаться. Катастрофическая ситуация на Лампедузе показывает, что у ЕС огромная проблема с мигрантами.
Миграция18 сентября 2023 г.