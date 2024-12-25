В ТЦ во Владикавказе из-за падения дрона прогремел взрыв

В результате взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе погибла женщина. Еще два человека получили ранения. Взрыв был вызван падением дрона.

В результате взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе утром в среду, 25 декабря, погибла женщина. Еще два человека были ранены. По данным Telegram-канала "112", погибшая - 57-летняя уборщица, которая работала в этом центре.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что взрыв был вызван "падением обломков сбитого беспилотника". В Следственном комитете РФ поначалу утверждали, что произошел "хлопок газовоздушной смеси". Однако позднее Меняйло, ссылаясь на министерство обороны РФ, заявил, что взрыв и пожар в торговом центре произошли вследствие падения дрона самолетного типа. "Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне", - написал он.

Меняйло призвал "не поддаваться панике" на фоне сообщений о том, что жители Северной Осетии "массово забирают детей из школ, детских садов". В 10.15 пожар в торговом центре был полностью ликвидирован, сообщил глава республики.