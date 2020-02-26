 В Тюрингии в дикой природе родились волчата. Впервые за 150 лет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.10.2020

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По Германии

В Тюрингии в дикой природе родились волчата. Впервые за 150 лет (фото)

Волчата родились около тюрингского города Ордруфа в мае и уже начали карьеру диких фотомоделей.

Тюрингские волчата в конце июня 2020 года

Тюрингские волчата в конце июня 2020 года

Ордруф • О том, что волки постепенно возвращаются в немецкие леса, мы уже неоднократно сообщали. В этом октябре появился очередной повод - только что были опубликованы снимки, сделанные в последние месяцы автоматическими фотокамерами в Тюрингии.

В эти фотоловушки уже несколько раз попались волчата, родившиеся в мае недалеко от небольшого города Ордруфа. Сколько их в этом выводке, местные экологи точно сказать до сих пор не могут. По всей видимости - до пяти. Однако точно известно, что речь в данном случае идет о первом таком известном и подтвержденном случае на территории Тюрингии за полтора столетия, то есть с момента, когда эти хищники были полностью истреблены не только здесь, но и повсюду в Германии.

Молодые волки около Ордруфа в начале прошлого августа

Молодые волки около Ордруфа в начале прошлого августа

Какие опасности подстерегают маленьких волчат

Как отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на экспертов экологического объединения Nabu, ближайшие полтора-два года они будут, по всей видимости, обитать вместе со своей стаей в этих местах - именно столько молодые волки остаются с родителями. Затем, вероятно, обоснуются самостоятельно где-то по соседству. Именно этого момента ученые ждут особенно, чтобы узнать и понять, какие условия они предпочтут - например, выберут горную или равнинную местность.

В естественных условиях смертность среди волчат составляет примерно 80 процентов, то есть из этого выводка до взрослого возраста доживут один или два волчонка. Помимо естественных причин они также могут погибнуть в результате ДТП, пересекая дороги, или стать жертвами браконьеров, хотя находятся в Германии под строгой охраной.

Еще одна июньская фотография, сделанная фотоловушкой для диких животных

Еще одна июньская фотография, сделанная фотоловушкой для диких животных

Волки и фермеры. Как пытаются решать проблемы в Германии

Больше всего опасений возвращение этих хищников в целом по стране вызывает у фермеров. За каждое животное, погибшее в результате нападений волков, они получают компенсации, но все равно требуют принимать дополнительные меры или даже разрешать отстрел особенно опасных особей, которые регулярно задирают домашний скот в каком-то из мест обитания.

Как отмечает dpa, некоторое время назад в Тюрингии была начата программа по подготовке и передаче фермерам пастушьих собак, специально обученных для охраны козьих и овечьих стад на пастбищах. Сейчас уже даже можно говорить о первых результатах - снижении числа таких нападений, то есть волки стали чаще охотиться здесь на лесных обитателей - косуль и других диких животных.

Какова численность популяции волков в Германии

Согласно данным Федерального ведомства охраны природы (Bundesamt für Naturschutz) , в 2019 году в Германии насчитывалось в общей сложности 105 волчьих стай (в 2018 году - 77), 25 отдельных пар (в 2018 году - 40) и 13 волков-одиночек (в 2018 году - 3). Немецкий союз охотников (Deutscher Jagdverband), в свою очередь, называет общую цифру - около 1300 волков.

Смотрите также: 

  • Хайденхайм

    Зеленые мосты для диких животных

    Перед нами на этой фотографии - не автомобильный туннель, как может показаться на первый взгляд. Так выглядит экодук над автобаном A7 около баден-вюртембергского Хайденхайма. Всего по Германии сейчас уже насчитывается более 80 специальных зеленых мостов для диких животных (нем. Grünbrücke, Wildbrücke). Число таких надземных переходов, согласно планам правительства, будет увеличиваться.

  • Фридрихсхафен

    Зеленые мосты для диких животных

    Зачем они нужны? Для того, чтобы, например, олени, кабаны, лисы, змеи и даже мотыльки (!) могли свободно и безопасно для себя самих и участников движения, если речь идет о крупных животных, мигрировать или перемещаться между соседними ареалами обитания там, где они оказались разделенными автомобильными трассами или железными дорогами. На фотографии - экодук около Фридрихсхафена.

  • Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Обычно на зеленых мостах устанавливают автоматические камеры, в том числе, инфракрасные, чтобы следить за диким трафиком - наблюдать, как быстро разные звери начинают пользоваться переходами и вести статистику. Например, этот волк попал в фотоловушку на мосту через автобан A11 в Бранденбурге. В разных местах - цифры разные, но речь обычно идет о нескольких тысячах средних и крупных животных в год.

  • Давид Нёлленхайдт (David Nöllenheidt)

    Зеленые мосты для диких животных

    Вот, кстати, как выглядит фотоловушка, работу которой объяснил журналистам лесничий из Гессена Давид Нёлленхайдт. Для наблюдения за мелкими, например, беспозвоночными животными или змеями, на которых сенсоры не срабатывают, есть свои методы. Например, для обыкновенных ужей на мостах специально кладут доски - так, чтобы они могли под ними прятаться, а потом регулярно под эти доски заглядывают.

  • Бобиц. Мекленбург - Передняя Померания

    Зеленые мосты для диких животных

    Зимой, как видно на этой фотографии моста на автобане A20 около Бобица, также можно изучать следы, которые дикие путешественники оставляют на снегу. Эта 320-километровая скоростная трасса была проложена после воссоединения Германии. Во время строительства здесь сразу было возведено восемь зеленых мостов.

  • Юберлинген. Баден-Вюртемберг

    Зеленые мосты для диких животных

    Ширина зеленого моста должна составлять не менее 50 метров. Для пешеходов, велосипедистов и машин они обычно закрыты. Однако этот мост около Юберлингена, как видим, комбинированный. По нему проходит проселочная дорога, но и для животных созданы все необходимы условия - посажены кусты и деревья, чтобы защитить переход от света фар и шума. Иногда также по краям устанавливают высокие стены.

  • Хюнфельд. Гессен

    Зеленые мосты для диких животных

    Такие мосты не только возвращают животным свободу передвижения, но и снижают опасность ДТП. Ежегодно на немецких дорогах гибнет около 200 тысяч косуль, 16 тысяч кабанов и 3 тысяч оленей. Около 275 тысяч страховых случаев каждый год. Восстановление путей миграции также способствует предотвращению инцеста, позволяя животным находить партнеров на соседних территориях. На фото - мост около Хюнфельда.

  • Хайденау. Саксония

    Зеленые мосты для диких животных

    При прокладке новых трасс такие зеленые мосты для животных сейчас обычно планируют заранее, тогда возведение стоит дешевле. Строительство над уже существующими трассами обходится от 2,5 до 5 миллионов евро. Экологические организации приветствуют эти проекты, но одновременно требуют строить меньше дорог, нарушающих единство среды обитания. Этот экодук находится на автобане A17 под Дрезденом.

  • Якобсдорф. Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Первые экодуги появились в середине прошлого века во Франции. Многие соседи немцев - Нидерланды, Швейцария, Австрия и Люксембург - начали возводить зеленые мосты намного раньше, так что Германия сейчас, так сказать, наверстывает упущенное - тем более, что она обладает одной из самых густых автомобильных транспортных сетей в мире. На снимке - автобан A12 около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Рейнланд-Пфальц

    Зеленые мосты для диких животных

    Этот зеленый мост находится на шоссе B50 в Рейнланд-Пфальце. Следует также отметить, что в некоторых местах оборудуют и туннели, но крупные животные обычно ими не пользуются - боятся заходить. Чтобы увеличить шанс на успех, ученые рекомендуют в таких случаях строить туннели высотой не менее четырех метров при максимальной 40-метровой длине, используя светлую краску для стен.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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