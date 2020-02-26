В Тюрингии в дикой природе родились волчата. Впервые за 150 лет (фото)

Ордруф • О том, что волки постепенно возвращаются в немецкие леса, мы уже неоднократно сообщали. В этом октябре появился очередной повод - только что были опубликованы снимки, сделанные в последние месяцы автоматическими фотокамерами в Тюрингии.

В эти фотоловушки уже несколько раз попались волчата, родившиеся в мае недалеко от небольшого города Ордруфа. Сколько их в этом выводке, местные экологи точно сказать до сих пор не могут. По всей видимости - до пяти. Однако точно известно, что речь в данном случае идет о первом таком известном и подтвержденном случае на территории Тюрингии за полтора столетия, то есть с момента, когда эти хищники были полностью истреблены не только здесь, но и повсюду в Германии.

Молодые волки около Ордруфа в начале прошлого августа

Какие опасности подстерегают маленьких волчат

Как отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на экспертов экологического объединения Nabu, ближайшие полтора-два года они будут, по всей видимости, обитать вместе со своей стаей в этих местах - именно столько молодые волки остаются с родителями. Затем, вероятно, обоснуются самостоятельно где-то по соседству. Именно этого момента ученые ждут особенно, чтобы узнать и понять, какие условия они предпочтут - например, выберут горную или равнинную местность.

В естественных условиях смертность среди волчат составляет примерно 80 процентов, то есть из этого выводка до взрослого возраста доживут один или два волчонка. Помимо естественных причин они также могут погибнуть в результате ДТП, пересекая дороги, или стать жертвами браконьеров, хотя находятся в Германии под строгой охраной.

Еще одна июньская фотография, сделанная фотоловушкой для диких животных

Волки и фермеры. Как пытаются решать проблемы в Германии

Больше всего опасений возвращение этих хищников в целом по стране вызывает у фермеров. За каждое животное, погибшее в результате нападений волков, они получают компенсации, но все равно требуют принимать дополнительные меры или даже разрешать отстрел особенно опасных особей, которые регулярно задирают домашний скот в каком-то из мест обитания.

Как отмечает dpa, некоторое время назад в Тюрингии была начата программа по подготовке и передаче фермерам пастушьих собак, специально обученных для охраны козьих и овечьих стад на пастбищах. Сейчас уже даже можно говорить о первых результатах - снижении числа таких нападений, то есть волки стали чаще охотиться здесь на лесных обитателей - косуль и других диких животных.

Какова численность популяции волков в Германии

Согласно данным Федерального ведомства охраны природы (Bundesamt für Naturschutz) , в 2019 году в Германии насчитывалось в общей сложности 105 волчьих стай (в 2018 году - 77), 25 отдельных пар (в 2018 году - 40) и 13 волков-одиночек (в 2018 году - 3). Немецкий союз охотников (Deutscher Jagdverband), в свою очередь, называет общую цифру - около 1300 волков.

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