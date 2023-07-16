Спасен моряк, три месяца дрейфовавший в Тихом океане

Тим Шэддок со своей собакой попал в шторм в Тихом океане и три месяца ждал помощи, питаясь сырой рыбой и собирая дождевую воду.

В Тихом океане был спасен 51-летний австралиец Тим Шэддок, который вместе со своей собакой три месяца дрейфовал на своем судне в открытом океане. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает австралийская телекомпания 9 News .

Шэддок в апреле отправился на катамаране из мексиканского порта Ла-Пас. Он планировал преодолеть 6000 км до архипелага Французская Полинезия в Тихом океане. Вместе с ним на судне находилась его собака Белла.

Спустя несколько недель после начала путешествия их застиг шторм, который вывел из строя электронику и радиосвязь на катамаране и сделал судно неуправляемым. Шэддок и его собака три месяца дрейфовали в открытом океане, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.

Все это время австралиец с собакой пили дождевую воду и ели выловленную в океане сырую рыбу - у Шеддока была рыболовная сеть. Теперь спасенные направляются обратно в Мексику на борту траулера. "Я прошел через очень тяжелые испытания в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был один. В остальном у меня все хорошо со здоровьем", - рассказал Тим Шэддок.

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