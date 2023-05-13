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Работа украинской ПВО в небе над ХарьковомФото: Vadim Belikov/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Тернополе прогремели взрывы, вспыхнул пожар

Олег Соколенко
37 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 мая.

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На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 14 мая (время московское).

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В Тернополе прогремели взрывы, зафиксирован "прилет" в складские помещения, сообщил мэр города Сергей Надал. По его словам, два человека получили ожоги и осколочные ранения. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко написал в Facebook о попадании в промзону, однако позднее его пост был удален.

Между тем, глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал в Telegram, что войска РФ снова наносят по городу и области воздушные удары. Он также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя.

Воздушная тревога, согласно онлайн-карте, была объявлена вскоре после полуночи почти во всех областях Украины, кроме Днепропетровской, Донецкой и Запорожской. 

Сообщалось также о взрывах в окрестностях Киева. Столичные власти уточнили, что там сработало ПВО.

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

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