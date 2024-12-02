В Тернополе - жертвы из-за попадания российского дрона в дом

Вследствие очередной российской воздушной атаки в ночь на понедельник, 2 декабря, в Тернополе после попадания дрона возник пожар в 5-этажном жилом доме, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram городской глава Сергей Надал. "После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем, пятом, этаже и частично третий и четвертые этажи. <...> Есть погибшие и тяжелораненые. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", - написал мэр около 04.00 по местному времени (06.00 мск), пообещав уточнить детали позже.

В свою очередь председатель Тернопольской ОГА Вячеслав Нагода сообщил в Facebook, что в результате российского удара погиб один человек и несколько ранено. "Проводятся работы по тушению пожара и эвакуации жителей дома и их размещению", - добавил он.

На прошлой неделе Тернополь остался без электричества

В результате российского обстрела Тернополь 26 ноября остался без электроснабжения. В городе также было нарушено водоснабжение и был остановлен городской транспорт, сообщал Надал. По его словам, РФ нанесла Тернополю тогда самый тяжелый урон с начала полномасштабной войны. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены объекты критической инфраструктуры и несколько домов.