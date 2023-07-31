В Таллинне журналист Бабченко забросал яйцами посольство РФ

Аркадий Бабченко обнародовал видео, на котором запечатлено, как он бросает яйца в здание посольства. Активиста задержали полицейские.

Журналист Аркадий Бабченко в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства в столице Эстонии Таллинне, за что был задержан местной полицией. Активист в понедельник, 31 июля, опубликовал в Facebook видеозапись инцидента.

Ранее он выложил в Twitter фото из полицейской машины с подписью: "Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату".

В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный - мужчина 1977 года рождения. На него заведено дело. Правоохранительные органы не сообщили каких-либо других подробностей.

Резкий критик властей России

Аркадий Бабченко, работавший военным корреспондентом "Московского комсомольца" и "Новой газеты", с 2017 года проживает за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года, когда журналист жил в Украине, было объявлено, что он убит. Спустя сутки стало известно, что убийство было инсценировано, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть планы россиян.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В январе нынешнего года МВД России объявило его в розыск, а в апреле Минюст РФ внес журналиста в реестр "иностранных агентов".

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