 В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ после гомофобных слов главы МВД | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2020

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Европа

В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ после гомофобных слов главы МВД

Участники акции в эстонской столице протестовали против внесения в конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. Скандал в Эстонии разразился после гомофобных высказываний главы МВД в интервью DW.

Estland Tallinn Symbolbild männliches Paar (Lev Dolgachov/Zoonar/dpa/picture-alliance)

На фоне разразившегося в Эстонии политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны, на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В мероприятии в защиту однополых браков, состоявшемся в воскресенье, 18 октября, приняли участие несколько сотен человек.

Организаторы призывали всех участников выразить протест планируемому референдуму по предложению зафиксировать в конституции определение брака как союза только между мужчиной и женщиной.

В опубликованном 16 октября интервью программе "вТРЕНДde" русской редакции Deutsche Welle глава МВД Эстонии Март Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё". Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил гомофобные высказывания министра, а президент страны Керсти Кальюлайд и представители оппозиции выступили за его отставку.

Возглавляемая сыном главы МВД, министром финансов Эстонии Мартином Хельме Консервативная народная партия Эстонии, критически относящаяся к Евросоюзу и беженцам, вошла в коалиционное правительство в 2019 году.

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    Автор: Виктор Вайц


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