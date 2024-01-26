В Таиланде участники группы "Би-2" приговорены к штрафам

Суд в городе Пхукет наложил на рок-музыкантов штраф за проведение концерта без разрешения на работу в Таиланде. После уплаты участникам "Би-2" придется покинуть страну.

Суд в таиландском городе Пхукет приговорил каждого из участников рок-группы "Би-2" к штрафу в размере 3000 батов (в пересчете - около 77 евро) за проведение концертов без разрешения на работу в Таиланде. Об этом российские СМИ пишут в пятницу, 26 января. После уплаты штрафа музыкантам придется покинуть страну, указал в беседе с агентством ТАСС представитель туристической полиции провинции Пхукет.

Накануне стало известно о задержании участников "Би-2" после выступления на острове Пхукет. В последние дни в Таиланде состоялось два концерта группы - в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.

Рок-музыканты выразили антивоенную позицию и покинули РФ

Рок-группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске. За время деятельности коллектив неоднократно получал музыкальные награды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию. В мае 2023 года министерство юстиции России внесло солиста коллектива Леву (настоящее имя - Егор Бортник) в список "иностранных агентов".

Между тем в январе в Таиланде отменили концерты юмористов Руслана Белого и Максима Галкина, известных своими антивоенными позициями. В Telegram-каналах сообщалось, что такие меры были приняты по просьбе генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова. В начале 2023 года стало известно, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

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