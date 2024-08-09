В Душанбе завели дело на бывших и.о. президента и главу МИД

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в пятницу, 9 августа, подтвердил возбуждение уголовных дел против четырех политиков, занимавших высокие посты в республике. Расследования ведутся в отношении и.о. президента Таджикистана в 1991 и 1992 годах Акбаршо Искандарова, экс-министра иностранных дел Хамрохона Зарифи (2006-2013), первого зампредседателя оппозиционной Демократической партии Ахмадшоха Комилзоды и зампредседателя Социал-демократической партии Шокирджона Хакимова.

По словам прокурора, они находились в "тесном контакте" с арестованным ранее депутатом Саидджафаром Усмонзодой, который подозревается в попытке насильственного захвата власти. "Человек, который предает государство, нацию, президента, будет отвечать перед законом, независимо от того, на какой должности он работает, или какую должность ранее занимал", - цитирует слова Рахмона издание "Радио Озоди" .

При этом генпрокурор отказался предоставить подробности о расследовании, сославшись на тайну следствия и секретность дела. Рахмон также оставил без ответа вопросы журналистов о местонахождении подозреваемых. Родственники задержанных сказали "Радио Озоди", что ничего не знают об условиях содержаниях политиков в СИЗО, состоянии их здоровья и ходе расследования.

Задержание оппозиционного депутата Усмонзоды

Государственное агентство "Ховар" 14 июня сообщило о задержании депутата и бывшего председателя оппозиционной Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоды. Генпрокуратура обвиняет его в сотрудничестве с лидерами запрещенного в Таджикистане "Национального альянса Таджикистана" - организации, объединившей оппозиционные партии и движения за рубежом, а также в предварительном сговоре с лидерами оппозиции по захвату власти в республике.

По утверждению прокурора, Усмонзода в сентябре 2021 года провел переговоры с одним из лидеров "Национального альянса" Шарофиддином Гадоевым, который обещал ему финансовую помощь в реализации его целей. Гадоев, как утверждает прокурор, пообещал Усмонзоде 10 млн долларов "для привлечения влиятельных лиц и организации митингов в стране" и заявлял, что обеспечит переброску из-за границы более трех тысяч бойцов террористической группировки "Джамаат Ансаруллах". Мнение самого Усмонзоды неизвестно.