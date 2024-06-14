В Таджикистане арестован экс-лидер оппозиции Усмонзода

В Душанбе в пятницу, 14 июня, арестован депутат парламента и бывший председатель оппозиционной Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Он обвиняется в приготовлениях к насильственному захвату власти. С этой целью, по мнению следствия, Усмонзода общался с представителями таджикской оппозиции за рубежом.

По просьбе Генпрокуратуры нижняя палата парламента Таджикистана лишила Усмонзоду депутатской неприкосновенности.

Сотрудничество с запрещенной организацией

Национальное информационное агентство "Ховар" сообщило, что Генпрокуратура обвиняет Усмонзоду в сотрудничестве с лидерами запрещенного в Таджикистане "Национального альянса Таджикистана" - организации, объединившей оппозиционные партии и движения за рубежом, а также в предварительном сговоре с лидерами оппозиции по захвату государственной власти в Таджикистане.

По утверждению генпрокурора Таджикистаа Юсуфа Рахмона, Усмонзода в сентябре 2021 года провел переговоры с одним из лидеров "Национального альянса" Шарофиддином Гадоевым, который обещал ему финансовую помощь в реализации его целей. Гадоев, как утверждает прокурор, пообещал Усмонзоде 10 млн долларов "для привлечения влиятельных лиц и организации митингов в стране" и заявлял, что обеспечит переброску из-за границы более трех тысяч бойцов террористической группировки "Джамаат Ансаруллах".

Мнение самого Усмонзоды неизвестно. Неизвестно также, в каких условиях он содержится под арестом и есть ли у него адвокат. В середине мая на внеочередном съезде Демократической партии Усмонзода был смещен с поста ее председателя за "неудовлетворительную деятельность". Его место занял 34-летний Шахбоз Аброр, возглавлявший отделение партии в Душанбе. Усмонзода заявил, что голосование противоречило уставу партии и что он продолжает считать себя ее лидером.