Россия проводит в Таджикистане военные учения

В Таджикистане на фоне нестабильной ситуации в Афганистане после захвата страны боевиками исламистской радикальной группировки "Талибан" проходят учения российской армии. Из системы ПВО дальнего действия C-300 были произведены электронные пуски ракет по пяти воздушным целям условного противника, сообщила в понедельник, 30 августа, пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

В этих маневрах были задействованы около 100 военнослужащих. Они отработали нормативы по перезарядке ЗРС и оборудованию боевых позиций, а также отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп, отмечается в заявлении.

Ранее в тот же день ЦВО сообщил о российских военных учениях на полигоне Самбули в горах Таджикистана, в которых участвуют около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы. "Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток", - указало руководство Центрального военного округа. В районе горного полигона военнослужащие отрабатывают вопросы взаимодействия и сигналы управления, говорится в заявлении.

Россия планирует новые учения в регионе

Российские учения с участием около 1000 военнослужащих в Таджикистане начались в связи с обострением обстановки в соседнем Афганистане 17 августа и продлятся около месяца, напоминает "Интерфакс". В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, являющаяся наиболее крупным военным объектом РФ за ее пределами.

Кроме того, 7-9 сентября в Кыргызстане пройдут военные учения "Рубеж-2021", в ходе которых планируется отработать уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-участника Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет "Интерфакс". В октябре и ноябре в Таджикистане состоятся маневры с силами разведки стран ОДКБ "Поиск-2021" и тактико-специальные учения "Кобальт-2021" с подразделениями спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Захват власти в Афганистане "Талибаном"

В Афганистане боевики "Талибана" 15 августа после стремительного победоносного шествия вошли в столицу, тем самым спустя почти 20 лет после прихода западных войск вновь захватив власть в этой стране. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация, были совершены два теракта. Ответственность за атаки, в результате которых погибли более 100 человек, в том числе 13 американских солдат, взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. В результате западные страны свернули операции по эвакуации граждан, в стране остаются тысячи человек, которые ждут возможности ее покинуть.

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