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Здание банка Gazprombank Schweiz в Цюрихе
Здание банка Gazprombank Schweiz в ЦюрихеФото: picture-alliance/dpa/E.Leanza
ПолитикаШвейцария

В Швейцарии огласили решение суда по делу о счетах Ролдугина

Александра Иванова
1 ч. назад

Главу и трех сотрудников банка Gazprombank Schweiz, причастных к совершению миллионных трансакций на швейцарских счетах Ролдугина, приговорили к условным денежным штрафам.

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Главу и трех сотрудников банка Gazprombank Schweiz, которые были причастны к совершению трансакций на сумму в миллионы швейцарских франков на счетах,  оформленных на имя российского виолончелистаСергея Ролдугина , окружной суд Цюриха в четверг, 30 марта, признал виновными в халатности при совершении финансовых операций. Им были назначены условные денежные штрафы. Решение суда еще не вступило в силу.

Сергей Ролдугин считается близким другом президента России Владимира Путина. Он также является крестным отцом его дочери Марии.

Движения средств на миллионные суммы

На счетах Ролдугина в Gazprombank Schweiz - швейцарской дочки "Газпромбанка" - в период между 2014 и 2016 годами были зафиксированы движения средств на миллионные суммы, напоминает агентство dpa. По его сведениям, в обвинительном заключении Ролдугин был назван "подставным лицом". Вопрос о том, кто действительно являлся законным владельцем состояния на оформленных на его имя счетах, не являлся предметом рассмотрения в суде.

Между тем в обвинительном заключении также указывалось, что президент РФ Владимир Путин, имея официальный годовой доход, равный в пересчете 100 000 евро, обладает также и значительным состоянием, которым управляют его доверенные лица, пишет dpa.

Указывается, что трое из четырех обвиняемых родом из России, один был рожден в Швейцарии. Сами они вину не признали и требовали от суда оправдательного заключения. Прокуратура, в свою очередь, добивалась для них наказания в виде семи месяцев лишения свободы условно.

Суд в результате приговорил обвиняемых к денежным штрафам условно. Так, шефу Gazprombank Schweiz грозит штраф на сумму 540 000 швейцарских франков в случае совершения им повторного правонарушения в течение двух лет. Его подельникам назначили условные штрафы на суму от 48 000 до 90 000 франков.

В соответствии с правилами освещения судебных процессов в Швейцарии, имена фигурантов процесса в СМИ не разглашались.

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