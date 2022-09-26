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Плакаты против пенсионной реформы в Швейцарии
Плакаты против пенсионной реформы в ШвейцарииФото: KEYSTONE/dpa/picture alliance
ПолитикаШвейцария

В Швейцарии одобрили на референдуме пенсионную реформу

Анна Неверова
2 ч. назад

За повышение пенсионного возраста для женщин проголосовали 50,6%. Граждане Швейцарии также поддержали увеличение НДС.

https://www.dw.com/ru/v-svejcarii-odobrili-na-referendume-pensionnuu-reformu/a-63234441

Жители Швейцарии поддержали на референдуме пенсионную реформу. Согласно официальным данным, в ходе народного голосования в воскресенье, 25 сентября, за то, чтобы повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет, проголосовали чуть больше половины избирателей - 50,6%. Таким образом, теперь он совпадает с пенсионным возрастом, установленным в стране для мужчин.

Избиратели голосовали за два законопроекта

Повышение пенсионного возраста было наиболее спорной частью реформы, проводимой в Швейцарии. Отдельным голосованием избиратели также решали, следует ли повышать налог на добавленную стоимость, чтобы увеличить поступления в пенсионные фонды и таким образом покрыть дефицит. Эту меру в итоге поддержали 55%.

Реформа направлена ​​на защиту пенсионного обеспечения в условиях старения населения. Для ее реализации требовалось принять оба законопроекта. Явка избирателей на референдуме составила 52%.

Как отмечает агентство AFP, в последний раз пенсионная реформа проводилась в Швейцарии более 25 лет назад. Изменения в законодательство пытались внести в 2004 и 2017 годах, но эти попытки по итогам голосования потерпели неудачу.

Против реформы выступали левые партии и профсоюзы

Важнейшие меры реформы были представлены правительством еще в прошлом году. Ее сторонники высказывали мнение, что с учетом экономической и демографической ситуации в стране требовать от женщин работать дольше представляется целесообразным. В то же время левые партии и профсоюзы критиковали предложенные изменения и требовали проведения референдума.

Противники аргументировали свою позицию тем, что в Швейцарии существует значительный разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами, а значит, женщины получают гораздо более низкие пенсии, чем мужчины. По мнению критиков, повышать пенсионный возраст следовало бы лишь после решения этой проблемы.

В воскресенье на голосование в Швейцарии также была вынесена инициатива о запрете промышленного животноводства, за которую выступали организации по защите животных. По итогам референдума она была отклонена - против выступили 63% граждан.

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