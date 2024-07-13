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В Швейцарии дипломата РФ подозревают в шпионаже

Александра Иванова
13 июля 2024 г.

Россиянин с дипломатической аккредитацией в Берне закупал оружие в нарушение закона о военном имуществе, полагает федеральная прокуратура Швейцарии.

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Посольство России в Берне (фото из архива)
Посольство России в Берне (фото из архива)Фото: Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по подозрению в шпионаже в отношении российского дипломата и еще двух фигурантов, которые, по данным властей, пытались произвести закупку оружия и других опасных материалов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает в субботу, 13 июля, агентство AFP.

Указывается, что двух мужчин, не имеющих дипломатической неприкосновенности, подозревают в нарушении закона о военном имуществе (Kriegsmaterialgesetz, KMG). В отношении российского дипломата федеральный департамент (министерство) юстиции и полиции Швейцарии удовлетворил ходатайство федеральной прокуратуры о разрешении на проведение расследования. При этом на его имя был выдан "национальный ордер на задержание".

Ранее газета Tages-Anzeiger писала, что россиянин, имевший в Берне аккредитацию дипломата, находился под наблюдением швейцарских спецслужб. По данным издания, он покинул Швейцарию, после того как против него были выдвинуты обвинения в нарушении закона о военном имуществе.

Российские агенты в Швейцарии

Как сообщает федеральная прокуратура Швейцарии, МИД страны подтвердил, что после выезда дипломатическая неприкосновенность россиянина утратила силу. По его делу в стране прошли обыски в ряде домов. Между тем в отношении подозреваемого действует презумпция невиновности, напоминают в прокуратуре.

В мае, на фоне продолжающейся войны в Украине и участившихся случаев выявления российских агентов на Западе, швейцарские депутаты потребовали от правительства ужесточить борьбу со шпионами РФ. В 2023 году Федеральная разведывательная служба Швейцарии NDB заявила, что страна лидирует в Европе по числу работающих там под дипломатическим прикрытием российских агентов. По оценке главы спецслужбы Кристиана Дюсси, около трети от 220 дипломатических или иных сотрудников российского диппредставительства в Швейцарии связаны со спецслужбами РФ.

 

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