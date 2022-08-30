  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Выступление группы Pussy Riot в Берлине
Выступление группы Pussy Riot в БерлинеФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолитикаШвейцария

В Швейцарии были задержаны активистки Pussy Riot

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Российских активисток могут выдворить из Швейцарии.

https://www.dw.com/ru/v-svejcarii-byli-zaderzany-aktivistki-pussy-riot/a-62966839

В столице Швейцарии Берне задержаны активистки панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок, сообщил продюсер группы Александр Чепарухин в интервью изданию "Медиазона" во вторник, 30 августа.

"Увезли в наручниках. Полицейский сказал, что их могут выдворить из Швейцарии, - рассказал Чепарухин. - У меня есть фотки, но у меня и Оли (Борисовой, еще одной участницы группы) сфоткали паспорта и предупредили, что если я эти фотки опубликую в соцсетях, то буду нести ответственность - полицейских здесь нельзя фотографировать".

Гастроли в Европе

По словам Чепарухина, полицейские отказались назвать отделение, в которое повезут задержанных. Старший из сотрудников сказал, что слышал о выступлениях Pussy Riot в Швейцарии из новостей. Позднее Алехина сообщила "Медиазоне", что через несколько часов полицейские отпустили участниц группы и довезли их до отеля.

В апреле Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН, которые должны были носить на время слушаний по "санитарному делу". В составе Pussy Riot они сейчас дают концерты в европейских странах.

Смотрите также:

Мария Алехина о жизни в колонии, пытках и Pussy Riot

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста (21.09.2017)

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста (21.09.2017)

Панк-группа Pussy Riot впервые выступила в Германии. Из участниц акции в храме Христа Спасителя в Москве в ней осталась лишь одна из основательниц - Мария Алехина. Спектакль Riot Days во Франкфурте-на-Майне прошел на ура.
Политика
21 сентября 2017 г.
03:03 мин.
external

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot

Участница Pussy Riot Мария Алехина рассказала Жанне Немцовой о жизни в РФ, своих планах, отношении к церкви и православным активистам, а также о том, чувствует ли она себя изгоем в России.
Политика
21 июня 2017 г.
12:54 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Иранские офицеры в подземном бункере для хранения беспилотников

WP: Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине

Политика
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Дело Сафронова. МАГАТЭ едет на ЗАЭС. Жара в Европе. DW Шоу

Дело Сафронова. МАГАТЭ едет на ЗАЭС. Жара в Европе. DW Шоу

Политика
18 ч. назад
58:52 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Российский солдат на Запорожской АЭС

185-й день войны России против Украины: главные события

185-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
28 августа 2022 г.
Украина

Германия

Угольная электростанция Heyden 4 компании Uniper

ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

Экономика и бизнес
14 ч. назад
Германия
На главную страницу