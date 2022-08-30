В Швейцарии были задержаны активистки Pussy Riot

Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Российских активисток могут выдворить из Швейцарии.

В столице Швейцарии Берне задержаны активистки панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок, сообщил продюсер группы Александр Чепарухин в интервью изданию "Медиазона" во вторник, 30 августа.

"Увезли в наручниках. Полицейский сказал, что их могут выдворить из Швейцарии, - рассказал Чепарухин. - У меня есть фотки, но у меня и Оли (Борисовой, еще одной участницы группы) сфоткали паспорта и предупредили, что если я эти фотки опубликую в соцсетях, то буду нести ответственность - полицейских здесь нельзя фотографировать".

Гастроли в Европе

По словам Чепарухина, полицейские отказались назвать отделение, в которое повезут задержанных. Старший из сотрудников сказал, что слышал о выступлениях Pussy Riot в Швейцарии из новостей. Позднее Алехина сообщила "Медиазоне", что через несколько часов полицейские отпустили участниц группы и довезли их до отеля.

В апреле Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН, которые должны были носить на время слушаний по "санитарному делу". В составе Pussy Riot они сейчас дают концерты в европейских странах.

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