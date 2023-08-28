В Швеции предъявлены обвинения вероятному российскому шпиону

Сергей Скворцов был задержан в конце прошлого года по подозрению в сборе информации для ГРУ. Задержанная вместе с ним супруга была отпущена без предъявления обвинений.

Гражданину Швеции российского происхождения Сергею Скворцову предъявлены обвинения в сборе информации для российской военной разведки на протяжении десяти лет. 60-летнему Скворцову инкриминируют "масштабную незаконную разведывательную деятельность против Швеции и иностранного государства", сообщила шведская прокуратура в понедельник, 28 августа.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в предрассветные часы в ноябре прошлого года сотрудниками спецназа полиции. По сообщению шведских СМИ, в операции были задействованы два вертолета Black Hawk. Скворцов со времени задержания находится под стражей. Он отрицает свою вину. Его супруга была отпущена по итогам расследования без предъявления ей обвинений.

Шпионаж на российскую военную разведку

Агентство AP цитирует копию обвинительного заключения, в котором говорится, что Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года "тайно и с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло создать угрозу для безопасности Швеции".

По сведениям прокуратуры, Скворцов пользовался своим бизнесом в сфере импорта-экспорта, чтобы незаконно добывать информацию и передавать ее ГРУ. Он также собирал данные о том, как добывать "различные предметы для российского государства и вооруженных сил, которые не могли быть получены на открытом рынке из-за санкций".

Сергей Скворцов жил в Швеции на протяжении 25 лет. В 2012 году он приобрел шведское гражданство. Суд по его делу начнется 4 сентября. В качестве одного из свидетелей вызван агент американского ФБР, который должен подтвердить, что деятельность Скворцова могла создать угрозу для безопасности США и что он сотрудничал с различными американскими компаниями.

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