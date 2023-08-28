  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаШвеция

В Швеции предъявлены обвинения вероятному российскому шпиону

Сергей Ромашенко
28 августа 2023 г.

Сергей Скворцов был задержан в конце прошлого года по подозрению в сборе информации для ГРУ. Задержанная вместе с ним супруга была отпущена без предъявления обвинений.

https://p.dw.com/p/4VeOK
На процессе в Швеции по делу о шпионаже в пользу России
На процессе в Швеции по делу о шпионаже в пользу РоссииФото: Jessica Gow/TT News Agency/AP/picture alliance

Гражданину Швеции российского происхождения Сергею Скворцову предъявлены обвинения в сборе информации для российской военной разведки на протяжении десяти лет. 60-летнему Скворцову инкриминируют "масштабную незаконную разведывательную деятельность против Швеции и иностранного государства", сообщила шведская прокуратура в понедельник, 28 августа.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в предрассветные часы в ноябре прошлого года сотрудниками спецназа полиции. По сообщению шведских СМИ, в операции были задействованы два вертолета Black Hawk. Скворцов со времени задержания находится под стражей. Он отрицает свою вину. Его супруга была отпущена по итогам расследования без предъявления ей обвинений.

Шпионаж на российскую военную разведку

Агентство AP цитирует копию обвинительного заключения, в котором говорится, что Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года "тайно и с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло создать угрозу для безопасности Швеции".

По сведениям прокуратуры, Скворцов пользовался своим бизнесом в сфере импорта-экспорта, чтобы незаконно добывать информацию и передавать ее ГРУ. Он также собирал данные о том, как добывать "различные предметы для российского государства и вооруженных сил, которые не могли быть получены на открытом рынке из-за санкций".

Сергей Скворцов жил в Швеции на протяжении 25 лет. В 2012 году он приобрел шведское гражданство. Суд по его делу начнется 4 сентября. В качестве одного из свидетелей вызван агент американского ФБР, который должен подтвердить, что деятельность Скворцова могла создать угрозу для безопасности США и что он сотрудничал с различными американскими компаниями.

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шпионы, на выход: вышлют ли российских дипломатов из Германии на самом деле? DW Новости (27.03.2023)

Шпионы, на выход: вышлют ли российских дипломатов из Германии на самом деле? DW Новости (27.03.2023)

В Германии издание Focus сообщило о планах главы немецкого МИДа Анналены Бербок выслать из страны более 30 российских дипломатов. Немецкие органы безопасности подозревают, что они могут использовать свой иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации. Однако в самом МИДе ФРГ подобные планы опровергли. Так что же на самом деле - состоится высылка или нет?
Политика27 марта 2023 г.34:23 мин.
external

Российский "крот" в БНД: в Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ. DW Новости (23.12.2022)

Российский "крот" в БНД: в Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ. DW Новости (23.12.2022)

В ФРГ под следствием находится один из сотрудников разведслужбы Германии (BND), который подозревается в шпионаже в пользу России. Причиной для задержания стало, как говорится в заявлении полиции, передача в этом году информации, составляющей гостайну, "российской разведслужбе".
23 декабря 2022 г.28:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в Запорожской области
Трансляция

WP: США могут дать Киеву кассетные снаряды большей дальности

Конфликты28 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Общество28 августа 2023 г.
Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в июне 2023 года

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Конфликты26 августа 2023 г.
Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
На главную страницу