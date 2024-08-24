В связи с нападением в Золингене арестован еще один человек

Полиция арестовала мужчину в приюте для беженцев в Золингене, проверяется его причастность к инциденту на фестивале.

В связи с нападением с ножом на посетителей фестиваля в немецком Золингене полиция арестовала мужчину, находившегося в общежитии для беженцев. Причастность задержанного к преступлению выясняется, сообщил в субботу, 24 августа, представитель полиции агентству dpa.

Полиция не сообщает деталей о задержанном. Известно лишь, что его задержали в ходе операции в одном из общежитий для беженцев в городе, которая была проведена после того, как полицейские задержали 15-летнего юношу из Кыргызстана, также проживавшего в общежитии.

Полицейские не уточняют, идет ли речь об одном и том же общежитии, однако, по информации журнала Der Spiegel, юноша из Кыргызстана мог общаться с непосредственным исполнителем атаки. Его предположительный разговор с преступником услышали две женщины, которые сообщили об этом в полицию.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене

Ранее 24 августа террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на посетителей городского фестиваля в Золингене.

В заявлении, размещенном на исламистском пропагандистском портале "Амак", утверждается, что нападавший якобы был членом ИГ и совершил атаку из "мести за мусульман в Палестине и других странах".

Правоохранительные органы Германии также заявляли, что допускают террористические мотивы преступления.

Мужчина напал с ножом на людей на фестивале в день города

24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. В городе были отменены дальнейшие массовые мероприятия.