В Сумской области бомба разрушила подъезд жилого дома

ВС РФ сбросили бомбу на жилой дом в поселке Свесса, ранены местные жители, заявили в Сумской облпрокуратуре.

Вооруженные силы РФ сбросили две управляемые авиационные бомбы в Свесской общине Шосткинского района Сумской области. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По ее данным, одна из бомб попала в пятиэтажный жилой дом, другая - в соседний жилой квартал.

В результате атаки ранены местные жители, среди которых двое детей - двухлетняя девочка и двухлетний мальчик, отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование

В Сумской областной военной администрации в свою очередь заявили, что российская сторона применила корректируемую авиационную бомбу. Разрушен подъезд многоквартирного дома, проводится аварийно-спасательная операция, под завалами могут находиться люди, добавили там.

Пострадали десять человек, разрушены 15 квартир, повреждены около 700 окон, указали в обладминистрации.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в поселке Свесса эвакуированы 14 человек, спасена бабушка, ущерб нанесен четырем многоквартирным домам. В квартирах повреждены балконы, пишет "Суспільне Суми".

Начато досудебное расследование по подозрению в совершении военных преступлений.

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные и поисковые работы.

Ранее, в ночь на 27 декабря, российские войска атаковали различными видами оружия 12 общин Сумской области, сообщила в Telegram военная администрация.

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