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РФ атаковала Сумы, погибли три человека, включая ребенка

Лиза Ламбрехт
22 октября 2024 г.

В результате удара РФ по частным домам в Сумах погибла 14-летняя девочка, ее мать и тетя, пишет "Суспільне Суми". За ночь российские войска атаковали Украину 60 беспилотниками, 42 были сбиты.

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Последствия одной из российских атак на Сумы. Фото из архива
Последствия одной из российских атак на Сумы. Фото из архиваФото: Sergei Gapon/National Police of Ukraine/AFP

В ночь на вторник, 22 октября, войска РФ атаковали Украину 60 ударными беспилотниками, 42 из них были уничтожены в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в Генштабе ВСУ. 

В Сумах российская армия ударила по жилым домам в частном секторе, в результате погибли три человека, включая ребенка, сообщила Сумская областная военная администрация.

По информации "Суспільне Суми", погибла 14-летняя девочка, ее мать и тетя. Отец девочки во время удара вышел во двор, ему удалось спастись, рассказали журналистам местные жители.

В областной военной администрации города добавили, что утром войска РФ продолжили атаки на Сумы - под удар попал многоэтажный жилой дом и объекты критической инфраструктуры. Последствия уточняются.

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