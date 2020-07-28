 В РФ в суд поступили еще четыре административных протокола на Facebook | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2021

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Россия

В РФ в суд поступили еще четыре административных протокола на Facebook

В связи с новыми протоколами, составленными на Facebook Inc. в России, компании грозят штрафы в 16 млн рублей.

Эмблема Facebook

Эмблема Facebook

В участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы поступили еще четыре административных протокола Роскомнадзора в отношении корпорации Facebook Inc. Как сообщили в понедельник, 17 мая, в пресс-службе суда, протоколы зарегистрированы по статье 13.41 КоАП "о нарушении порядка ограничения доступа к информации".

"Дата судебных заседаний пока не назначена", - цитирует представителя суда агентство "Интерфакс".

По его данным, американской корпорации в этой связи грозят административные штрафы на сумму в 16 млн рублей (177,5 тыс. евро).

Протоколы за отказ удалять посты

До этого, 5 мая, в отношении Facebook Inc. были поданы пять протоколов за отказ удалить запрещенную, с точки зрения российских властей, информацию. По каждому из них компании грозит штраф до 4 млн рублей. Решения связаны с распространением контента, в котором якобы содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее, 23 января, в десятках городов России и всего мира прошли массовые протесты в поддержку вернувшегося в РФ оппозиционера Алексея Навального.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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