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В Штутгарте фестиваль Эритреи закончился беспорядками

Даниил Сотников
16 сентября 2023 г.

Критиками подобных фестивалей выступают граждане Эритреи, покинувшие страну из-за действий авторитарного правительства.

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Фестиваль эритрейской культуры в Штутгарте
Фестиваль эритрейской культуры в ШтутгартеФото: Julian Weber/dpa/picture alliance

В немецком Штутгарте на участников фестиваля эритрейской культуры напало около 200 человек, которые также закидали камнями и стеклянными бутылками полицейских, сообщает агентство dpa в субботу, 16 сентября.

По словам представителя полиции, на акции, организованной ассоциацией эритрейских клубов в Штутгарте, также собралось порядка 200 человек. Участники выступают в поддержку правительства Эритреи, отмечает dpa. В середине дня группа людей начала закидывать собравшихся камнями и бутылками.

В результате атаки 10 полицейских получили ранения, сообщает dpa. О числе пострадавших среди участников акции не сообщается. Полиция применила против нападавших дубинки и перцовые баллончики. Были задержаны четверо человек. Беспорядки в Штутгарте продолжались до вечера, в город были переброшены дополнительные полицейские отряды, сообщило dpa. Полиция сообщила, что ситуация находится под контролем.

Регулярные нападения на фестивали Эритреи

В Германии давно идут дебаты по поводу проведения фестиваля Эритреи из-за его пропагандистской направленности и отношения мирового сообщества к авторитарному режиму в стране, занимающей последние строчки в "Индексе демократий" стран мира.

В июле беспорядками закончился аналогичный фестиваль в Гисене. Критиками ежегодного фестиваля в этом городе в основном выступают граждане Эритреи, покинувшие страну из-за действий авторитарного правительства.

По данным СМИ, мероприятие проводится под эгидой приближенной к властям Эритреи организации и является инструментом эритрейской пропаганды. Эритрея в 1993 году объявила независимость от Эфиопии, а ее президент правит страной более 30 лет в режиме однопартийной диктатуры.

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